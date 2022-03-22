В Днепропетровской области ПВО сбили два российских самолета и беспилотник

Об этом сообщила пресс-служба воздушного командования "Восток" в Facebook.



"Подразделениями одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении. Силами ПВО сбиты вражеский беспилотник и два боевых самолета страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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