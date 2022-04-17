В Днепропетровской области отменили комендантский час в Пасхальную ночь
В Днепропетровской области отменили комендантский час в ночь с 23 на 24 апреля
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
С 18 апреля комендантский час на территории области будет начинаться в 22:00 и продлится до 05:00. В ночь на Пасху ограничения отменят.
"Все верующие смогут посетить богослужение. Руководители органов местного самоуправления уже получили указание не выключать уличное освещение и при необходимости увеличить количество общественного транспорта", – заявил Лукашук.
Сотрудники Нацполиции и военные Вооруженных сил на праздники будут следить за безопасностью в усиленном режиме.
- С 17 апреля в Киеве и Киевской области комендантский час продлится с 22:00 до 5:00.
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