В Днепропетровской области отменили комендантский час в Пасхальную ночь

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

С 18 апреля комендантский час на территории области будет начинаться в 22:00 и продлится до 05:00. В ночь на Пасху ограничения отменят.

"Все верующие смогут посетить богослужение. Руководители органов местного самоуправления уже получили указание не выключать уличное освещение и при необходимости увеличить количество общественного транспорта", – заявил Лукашук.

Сотрудники Нацполиции и военные Вооруженных сил на праздники будут следить за безопасностью в усиленном режиме.

С 17 апреля в Киеве и Киевской области комендантский час продлится с 22:00 до 5:00.