В Днепропетровской области от удара током погиб водитель экскаватора

Об этом сообщает Минэнерго.

"Во время несанкционированных земляных работ экскаватор ковшом задел и оборвал линию электропередачи, в результате чего водитель был смертельно поражен током", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Одесской области во время выполнения ремонтных работ бригада строителей приблизилась на недопустимое расстояние до токопроводящих частей линии электропередачи, в результате двое мужчин были поражены электрическим током.

По данным Минэнерго, пострадавших с ожогами доставили в больницу. Ведется расследование.