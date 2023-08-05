В Днепропетровской области от удара током погиб водитель экскаватора
В пятницу, 4 августа, в Днепропетровской области произошел несчастный случай: водитель экскаватора задел ковшом линию электропередачи. Его убило током
Об этом сообщает Минэнерго.
"Во время несанкционированных земляных работ экскаватор ковшом задел и оборвал линию электропередачи, в результате чего водитель был смертельно поражен током", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Одесской области во время выполнения ремонтных работ бригада строителей приблизилась на недопустимое расстояние до токопроводящих частей линии электропередачи, в результате двое мужчин были поражены электрическим током.
По данным Минэнерго, пострадавших с ожогами доставили в больницу. Ведется расследование.
- Пожилой мужчина на Тернопольщине работал с циркуляркой, но в какой-то момент его ударило током, он погиб .
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