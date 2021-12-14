В Днепропетровской области нашли тело военного с признаками насильственной смерти

Об этом в Facebook сообщает 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".



"Военнослужащий проходил службу в воинской части А1302. В результате осмотра места происшествия следственно-оперативная группа установила, что смерть военнослужащего наступила в результате причинения ему тяжкого телесного повреждения", - говорится в сообщении.



Полиция задержала подозреваемых в совершении преступления. По предварительной информации, эти лица – солдаты из этой же воинской части А1302.



По приказу командира части начато служебное расследование, обстоятельства инцидента выясняются.