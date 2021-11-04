В Днепропетровской области на взяточничестве разоблачили 11 полицейских
Днепропетровская областная прокуратура разоблачила 11 сотрудников Криворожского райуправления полиции, систематически принимавших взятки на общую сумму 180 тыс. грн
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, полицейские с августа по ноябрь 2021 года брали взятки за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, транспортные перевозки смазки, топлива, металлолома и древесины, а также за непривлечение к административной ответственности лиц, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Генпрокуратура зафиксировала 11 фактов взяточничества на общую сумму 180 тыс. грн.
Трое полицейских задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом) непосредственно при получении денег. Один из них получил 20 тыс. грн. за непривлечение к уголовной ответственности. Остальные двое – по 10 тыс. грн за непрепятствование осуществлению хозяйственной деятельности.
Всего правоохранители провели 17 обысков по месту проживания фигурантов и в здании районного управления полиции. Они служебную документацию, черновые записи, ноутбук, системный блок, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства на общую сумму более 44 тыс. грн.
В целом о подозрении сообщили десятым правоохранителям, им выбирают меру пресечения.
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