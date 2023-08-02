В Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в админздании: он получил ранение
В среду, 2 августа, в Марганце Днепропетровской области в помещении админздания произошел взрыв. Полиция установила, что мужчина взорвал гранату, в результате чего получил телесные повреждения
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"По предварительной информации, неизвестный мужчина взорвал боеприпас, в результате чего получил телесные повреждения. Другие граждане не пострадали", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что неизвестный мужчина вошел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.
На место происшествия прибыли работники полиции. В ходе переговоров с полицейскими мужчина отпустил женщину, а затем взорвал боеприпас.
В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Ему на месте оказали медицинскую помощь.
Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия. По указанному факту открыты два уголовных производства: по статьям о захвате заложников и о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Фото: МВД
Фото: МВД
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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