Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"По предварительной информации, неизвестный мужчина взорвал боеприпас, в результате чего получил телесные повреждения. Другие граждане не пострадали", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что неизвестный мужчина вошел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.

На место происшествия прибыли работники полиции. В ходе переговоров с полицейскими мужчина отпустил женщину, а затем взорвал боеприпас.

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Ему на месте оказали медицинскую помощь.

Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия. По указанному факту открыты два уголовных производства: по статьям о захвате заложников и о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Фото: МВД

Фото: МВД

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.