В Днепропетровской области из-за российских обстрелов обесточено 20 населенных пунктов
В результате вражеских обстрелов со стороны России 20 населенных пунктов Днепропетровской области остались без электроснабжения
Об этом сообщает Минэнерго.
"Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В частности, в Днепропетровской области вражеский обстрел привел к повреждению трансформаторной подстанции и обесточению потребителей в 20 населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Кроме Днепропетровской области без света частично остались потребители в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.
В Минэнерго подчеркнули, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация.
- Российские террористы направили ракеты по территории Новомосковского района Днепропетровской области 17 августа.
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