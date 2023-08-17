Об этом сообщает Минэнерго.

"Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В частности, в Днепропетровской области вражеский обстрел привел к повреждению трансформаторной подстанции и обесточению потребителей в 20 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Кроме Днепропетровской области без света частично остались потребители в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

В Минэнерго подчеркнули, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация.