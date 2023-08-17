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В Днепропетровской области из-за российских обстрелов обесточено 20 населенных пунктов

17 августа, 2023 четверг
12:51
Экономика

В результате вражеских обстрелов со стороны России 20 населенных пунктов Днепропетровской области остались без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго.

"Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В частности, в Днепропетровской области вражеский обстрел привел к повреждению трансформаторной подстанции и обесточению потребителей в 20 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Кроме Днепропетровской области без света частично остались потребители в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

В Минэнерго подчеркнули, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация.

  • Российские террористы направили ракеты по территории Новомосковского района Днепропетровской области 17 августа.
Общество
Украина
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