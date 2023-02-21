В Днепропетровской области чиновники обманули государство на поставках электроэнергии, – СБУ
Сотрудники СБУ разоблачили на Днепропетровщине схему хищения государственных денег на поставках электроэнергии. Размер нанесенного ущерба составляет почти 5 млн гривен
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Установлено, что сделку организовало руководство одного из местных энерготрейдеров и должностные лица областного предприятия критической инфраструктуры. Они умышленно заключили договор на поставку электроэнергии по завышенным ценам, при этом полученные доходы делили между собой", - говорится в сообщении.
Размер нанесенного государству ущерба составляет почти 5 млн гривен, отметили в СБУ.
В ходе обысков у злоумышленников обнаружили деньги, вероятно, полученные преступным путем, а также черновую финансовую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
В настоящее время четырем фигурантам дела поставлено в известность о подозрении по трем статьям.
- В прошлом году ДБР сообщало, что должностные лица Госпродслужбы Одесщины брали взятки за фитосанитарные сертификаты от предприятий, экспортирующих зерно "зерновым коридором".
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