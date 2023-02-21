Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Установлено, что сделку организовало руководство одного из местных энерготрейдеров и должностные лица областного предприятия критической инфраструктуры. Они умышленно заключили договор на поставку электроэнергии по завышенным ценам, при этом полученные доходы делили между собой", - говорится в сообщении.

Размер нанесенного государству ущерба составляет почти 5 млн гривен, отметили в СБУ.

В ходе обысков у злоумышленников обнаружили деньги, вероятно, полученные преступным путем, а также черновую финансовую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В настоящее время четырем фигурантам дела поставлено в известность о подозрении по трем статьям.