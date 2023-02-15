В Днепропетровской области 16 февраля не будут выключать свет: будут проводить замеры электропотребления
В Днепропетровской области 16 февраля не будут отключать свет, Укрэнерго проведет плановые замеры электропотребления
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"16 февраля Укрэнерго будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в Днепропетровской области. Поэтому завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.
"Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков", - добавили в ДТЭК.
Там отметили, что в случае, если у жителей области не будет света 16 февраля, нужно обратиться в колл-центр компании и сообщить об этом.
- В ДТЭК заявили, что в Украине скоро может снова возникнуть дефицит мощности .
- В энергосистеме Украины уже четвертые сутки нет дефицита , сетевые ограничения действуют только в Одесской области.
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