Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"16 февраля Укрэнерго будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в Днепропетровской области. Поэтому завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

"Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков", - добавили в ДТЭК.

Там отметили, что в случае, если у жителей области не будет света 16 февраля, нужно обратиться в колл-центр компании и сообщить об этом.