В Днепропетровской области 12-летний мальчик погиб от детонации боеприпаса от кассетного снаряда

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Погиб ребенок. В Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала…" – надписи он.

Это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов, добавил Резниченко.

Он напомнил, что нельзя трогать взрывчатку, которая остается после вражеских атак. Вместо этого нужно вызвать спасателей или полицию.

"Кассетные боеприпасы коварны. Особенность этой взрывчатки в том, что какое-то время после обстрела она остается опасной", - указал он.

Напомним, в ночь на 6 мая оккупанты обстреляли ракетами и "градами" Днепропетровщину.

4 мая оккупанты обстреляли из "градов" Синельниковский район на Днепропетровщине.

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