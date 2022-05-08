В Днепропетровской области 12-летний мальчик погиб от детонации боеприпаса от кассетного снаряда
На Днепропетровщине мальчик принес домой боеприпас от кассетного снаряда, а тот сдетонировал – ребенок погиб
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Погиб ребенок. В Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала…" – надписи он.
Это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов, добавил Резниченко.
Он напомнил, что нельзя трогать взрывчатку, которая остается после вражеских атак. Вместо этого нужно вызвать спасателей или полицию.
"Кассетные боеприпасы коварны. Особенность этой взрывчатки в том, что какое-то время после обстрела она остается опасной", - указал он.
- Напомним, в ночь на 6 мая оккупанты обстреляли ракетами и "градами" Днепропетровщину.
- 4 мая оккупанты обстреляли из "градов" Синельниковский район на Днепропетровщине.
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