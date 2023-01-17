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В Днепре завершили поисково-спасательные работы: погибли 44 человека, из них 5 детей, 39 человек спасли

17 января, 2023 вторник
13:40
война с Россией

В 13:00 17 января в Днепре закончились поисково-спасательные работы, в ходе которых спасены 39 человек, из них 6 детей. Всего во время трагедии погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей

Об этом сообщает ГСЧС.

"В 13:00 17 января поисково-спасательные работы в г. Днепр на месте ракетного удара завершены. Спасены 39 человек, из них 6 детей, погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей", - говорится в сообщении.

Председатель Днепровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что младшему из погибших детей не было года.

Всего спасательная операция длилась 69 часов.

  • В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.
  • Специалисты украинской частной OSINT-компании Molfar установили имена 44 россиян, действия которых предположительно привели к ракетной атаке по многоэтажке в Днепре.
  • По состоянию на 11:00 17 января из-под завалов многоэтажки в Днепре, разрушенной вражеским ракетным ударом 14 января, извлечены тела 44 погибших, травмы получили 79 человек.

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Днепр
ДСНС
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