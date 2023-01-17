В Днепре завершили поисково-спасательные работы: погибли 44 человека, из них 5 детей, 39 человек спасли
В 13:00 17 января в Днепре закончились поисково-спасательные работы, в ходе которых спасены 39 человек, из них 6 детей. Всего во время трагедии погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей
Об этом сообщает ГСЧС.
"В 13:00 17 января поисково-спасательные работы в г. Днепр на месте ракетного удара завершены. Спасены 39 человек, из них 6 детей, погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей", - говорится в сообщении.
Председатель Днепровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что младшему из погибших детей не было года.
Всего спасательная операция длилась 69 часов.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.
- Специалисты украинской частной OSINT-компании Molfar установили имена 44 россиян, действия которых предположительно привели к ракетной атаке по многоэтажке в Днепре.
- По состоянию на 11:00 17 января из-под завалов многоэтажки в Днепре, разрушенной вражеским ракетным ударом 14 января, извлечены тела 44 погибших, травмы получили 79 человек.
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