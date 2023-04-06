В Днепре задержан священник УПЦ МП, который развращал собственных дочерей

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

"По данным следствия, священнослужитель после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей в возрасте 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними", - говорится в сообщении.

"Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей, а священник – под стражей.