В Днепре задержан священник УПЦ МП, который развращал собственных дочерей
В Днепре задержан священник УПЦ МП, который совершал развратные действия сексуального характера в отношении собственных дочерей-подростков. Ему избрали меру пресечения
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
"По данным следствия, священнослужитель после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей в возрасте 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними", - говорится в сообщении.
"Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию", - добавили в прокуратуре.
В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей, а священник – под стражей.
- Следователи сообщили о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП, который оправдывал преступления оккупантов.
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