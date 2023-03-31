В Днепре задержали группу лиц, похищавших людей и требовавших у них деньги

Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что большинство членов банды неоднократно привлекалось к ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Злоумышленники специализировались на разбойных нападениях и вымогательстве денег с людей. В случае отказа отдать деньги, они угрожали физической расправой и уничтожением частного имущества.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность, участники банды постоянно меняли автомобили, использовали парики, поддельные автономера и фальшивые удостоверения СБУ.

Позже Служба безопасности смогла задокументировать несколько преступлений группы. Так, участники преступной группировки похитили местного предпринимателя и удерживали его в арендованном помещении. Пострадавшего избивали и оказывали на него психологическое давление. Таким образом преступникам удалось получить ключи от его частного дома.

Из квартиры грабители вынесли наличные деньги в иностранной валюте на общую сумму более 1 млн грн.

"В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ разоблачили преступные планы группировки и задержали пятерых его активных участников при попытке еще одного похищения человека", - говорится в сообщении.

Отмечают, что еще четырех задержали во время следственных действий по их местам жительства.

Также было установлено, что лидером группировки является местный уголовник, дистанционно руководивший группой и согласовывавший перечень потенциальных жертв. Он сейчас ожидает наказание в местном СИЗО за разбой и грабежи.

В ходе обысков у фигурантов изъяли незарегистрированное оружие и другие доказательства преступной деятельности.

Задержанным доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

ст. 186 (грабеж);

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

31 марта Ивано-Франковская СБУ собрала доказательства коллаборационной деятельности жительницы села Красное Скадовского района и сообщила ей о подозрении.