В Днепре задержали группу лиц, похищавших людей и требовавших у них деньги
Служба безопасности Украины задержала в Днепре группу из 10 человек, которые похищали людей, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, и требовали у них деньги
Об этом информирует СБУ .
Отмечают, что большинство членов банды неоднократно привлекалось к ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Злоумышленники специализировались на разбойных нападениях и вымогательстве денег с людей. В случае отказа отдать деньги, они угрожали физической расправой и уничтожением частного имущества.
Чтобы скрыть свою преступную деятельность, участники банды постоянно меняли автомобили, использовали парики, поддельные автономера и фальшивые удостоверения СБУ.
Позже Служба безопасности смогла задокументировать несколько преступлений группы. Так, участники преступной группировки похитили местного предпринимателя и удерживали его в арендованном помещении. Пострадавшего избивали и оказывали на него психологическое давление. Таким образом преступникам удалось получить ключи от его частного дома.
Из квартиры грабители вынесли наличные деньги в иностранной валюте на общую сумму более 1 млн грн.
"В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ разоблачили преступные планы группировки и задержали пятерых его активных участников при попытке еще одного похищения человека", - говорится в сообщении.
Отмечают, что еще четырех задержали во время следственных действий по их местам жительства.
Также было установлено, что лидером группировки является местный уголовник, дистанционно руководивший группой и согласовывавший перечень потенциальных жертв. Он сейчас ожидает наказание в местном СИЗО за разбой и грабежи.
В ходе обысков у фигурантов изъяли незарегистрированное оружие и другие доказательства преступной деятельности.
Задержанным доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);
- ст. 186 (грабеж);
- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
31 марта Ивано-Франковская СБУ собрала доказательства коллаборационной деятельности жительницы села Красное Скадовского района и сообщила ей о подозрении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное