В Днепре за ночь отремонтировали дорогу, которую разрушили оккупанты
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о невероятной работе коммунальщиков, которые за ночь отремонтировали значительные разрушения – последствия ракетных ударов РФ
Фото отремонтированной улицы Борис Филатов опубликовал в телеграмме .
"Мы все ночь работали, сцепив зубы. Мы все восстановим и все отстроим. Но наша ненависть будет жить веками", - написал он.
- Напомним, 10 октября в Днепре прозвучала серия взрывов. Одна из российских ракет попала в проезжую часть рядом с остановкой общественного транспорта. Взрывной волной повредило близлежащие дома и выбило стекла.
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