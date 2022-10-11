Фото отремонтированной улицы Борис Филатов опубликовал в телеграмме .

"Мы все ночь работали, сцепив зубы. Мы все восстановим и все отстроим. Но наша ненависть будет жить веками", - написал он.

Напомним, 10 октября в Днепре прозвучала серия взрывов. Одна из российских ракет попала в проезжую часть рядом с остановкой общественного транспорта. Взрывной волной повредило близлежащие дома и выбило стекла.