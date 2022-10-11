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В Днепре за ночь отремонтировали дорогу, которую разрушили оккупанты

11 октября, 2022 вторник
11:39
Общество

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о невероятной работе коммунальщиков, которые за ночь отремонтировали значительные разрушения – последствия ракетных ударов РФ

Фото отремонтированной улицы Борис Филатов опубликовал в телеграмме .

"Мы все ночь работали, сцепив зубы. Мы все восстановим и все отстроим. Но наша ненависть будет жить веками", - написал он.

  • Напомним, 10 октября в Днепре прозвучала серия взрывов. Одна из российских ракет попала в проезжую часть рядом с остановкой общественного транспорта. Взрывной волной повредило близлежащие дома и выбило стекла.

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Украина
Днепр
война с Россией
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