В Днепре взрыв прогремел в частном доме. Есть погибший
В субботу, 15 апреля, мужчина погиб в результате взрыва в частном доме в Днепре
Об этом сообщает главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.
"В 09:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве на территории садового общества "Уют", расположенного в Новокодакском районе города Днепр. По вызову направлены огнеборцы областного центра. Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что горит одноэтажный дачный дом, крыша которой разрушена", - пишет ГСЧС.
Пожар был локализован в 10:10, а ликвидирован в 11:29. К работе были привлечены 22 спасателя и 4 единицы техники.
Внутри дома специалисты ГСЧС обнаружили тело погибшего 47-летнего мужчины. Огонь уничтожил все домашнее имущество и повредил конструкцию дома площадью 40 кв.м.
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