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В Днепре взорвали автомобиль, погибли два человека

15 сентября, 2021 среда
11:04
Криминал

В Днепре произошел взрыв в автомобиле "Nissan Primera" на проспекте Богдана Хмельницкого

Об этом сообщила пресс служба Нацполиции .

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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взрыв
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