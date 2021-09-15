В Днепре взорвали автомобиль, погибли два человека
В Днепре произошел взрыв в автомобиле "Nissan Primera" на проспекте Богдана Хмельницкого
Об этом сообщила пресс служба Нацполиции .
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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