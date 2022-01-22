В Днепре вспыхнул масштабный пожар в главном офисе АТБ
В Днепре произошел большой пожар в центральном офисе компании АТБ
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Отмечается, что 22 января в 14.15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением с первого до седьмого этажа. Горел утеплитель наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ.
По состоянию на 15.40 пожар распространился на офисные помещения с четвертого по седьмой этажи глубиной до двух метров в середину здания. В 15:48 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет.
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