В Днепре вспыхнул масштабный пожар в главном офисе АТБ

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Отмечается, что 22 января в 14.15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением с первого до седьмого этажа. Горел утеплитель наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ.

По состоянию на 15.40 пожар распространился на офисные помещения с четвертого по седьмой этажи глубиной до двух метров в середину здания. В 15:48 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет.

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