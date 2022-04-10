В Днепре вражеские ракеты уничтожили инфраструктурный объект. Один человек травмирован, - председатель ОВА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



"Для нашей области это были времена антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - сказал Резниченко.



По его словам, в Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Спасатели ликвидировали пожар несколько часов. Есть один травмированный человек.



В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание.



Также в Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства.

Напомним, утром 10 апреля в Северодонецке захватчики открыли огонь по школе и двум многоэтажкам, в результате чего сгорел ряд квартир, а также разрушили два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.