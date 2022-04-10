В Днепре вражеские ракеты уничтожили инфраструктурный объект. Один человек травмирован, - председатель ОВА
9 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В результате есть разрушенные объекты в Павлоградском и Днепровском районах
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Для нашей области это были времена антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - сказал Резниченко.
По его словам, в Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Спасатели ликвидировали пожар несколько часов. Есть один травмированный человек.
В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание.
Также в Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства.
- Напомним, утром 10 апреля в Северодонецке захватчики открыли огонь по школе и двум многоэтажкам, в результате чего сгорел ряд квартир, а также разрушили два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.
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