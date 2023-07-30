В Днепре возросло количество пострадавших из-за ракетных обстрелов РФ
В Днепре из-за российского ракетного удара в пятницу, 28 июля, количество пострадавших увеличилось до 10 человек, среди них трое детей
Об этом 30 июля сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
"Количество пострадавших от ракетного удара по Днепру увеличилось до 10. Это мальчик 14 лет", - сообщил глава ОВА.
Отмечается, что у мальчика, как и у двух других несовершеннолетних, повреждения, вызванные взрывной волной. Он также будет лечиться дома.
"Ради того, чтобы больше не было таких атак и у детей было детство, стоят наши воины. А еще ради таких тихих дней, как сегодня", - говорится в сообщении.
- Российские террористы в пятницу, 28 июля, нанесли ракетный удар по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре. В результате атаки повреждены 3 административных сооружения, 7 автомобилей и 4 жилых дома.
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