В Днепре возросло количество пострадавших из-за ракетных обстрелов РФ

Об этом 30 июля сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Количество пострадавших от ракетного удара по Днепру увеличилось до 10. Это мальчик 14 лет", - сообщил глава ОВА.

Отмечается, что у мальчика, как и у двух других несовершеннолетних, повреждения, вызванные взрывной волной. Он также будет лечиться дома.

"Ради того, чтобы больше не было таких атак и у детей было детство, стоят наши воины. А еще ради таких тихих дней, как сегодня", - говорится в сообщении.