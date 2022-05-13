Об этом сообщает Общественное со ссылкой на заместительницу директора музея по научной работе Валерия Лавренко.

Отмечается, что люстры решили демонтировать, поскольку в случае попадания снаряда или взрыва неподалеку, они могут повредить антикварные изразцы на полу, которые несут историко-культурную ценность.

Как стало известно, в национальном историческом музее имени Яворницкого в Днепре была найдена капсула времени. Во время демонтажа люстры рабочие обнаружили записку, датированную 1977 годом, которую оставили для потомков электричества и монтажники, устанавливавшие люстры.

"В 60-70-е годы в Советском Союзе было модным писать такие "капсулы времени" и "отправлять" их в будущее. На такие вещи мы периодически натыкаемся. Например, есть очень много записей о 1966-1967 годах на технических этажах диорамы" Сражения за Днепр", – прокомментировала Лавренко.

По ее мнению, такое сообщение из прошлого несет историческую ценность.

"Это абсолютно реальные работники, таким образом вошедшие в историю. А нам история не часто оставляет имена простых рядовых людей, которые делают свою обычную работу", - считает она.

Сообщается, что артефакт представят на мероприятии "Ночь музеев", которое состоится 21 мая.

По словам Лавренко, на выставке состоится презентация экспонатов, пополнивших культурные фонды Украины во время войны с Россией.

"Когда мы откроем музей, также сделаем выставку о его жизни в военное время. Впоследствии записке, возможно, найдется место в зале истории послевоенного времени после Второй мировой войны", - сообщает Валерия.