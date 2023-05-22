Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Известно, что этой ночью враг попал в часть подразделения ГСЧС в Днепре. На месте прилета было два пожара. Наши спасатели уже ликвидировали эти пожары. Однако в результате атаки уничтожено более 20 единиц специальной техники ГСЧС. Это также большая проблема. Также в Днепре получили повреждения территория частного предприятия, детского сада и 9 многоэтажек", - рассказал Курячий.