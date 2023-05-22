В Днепре в результате атаки РФ уничтожено более 20 единиц спецтехники ГСЧС, - депутат облсовета Курячий
Депутат Днепропетровского областного совета Максим Курячий сообщил, что в результате ночной атаки РФ в Днепре уничтожены 20 единиц специальной техники ГСЧС
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Известно, что этой ночью враг попал в часть подразделения ГСЧС в Днепре. На месте прилета было два пожара. Наши спасатели уже ликвидировали эти пожары. Однако в результате атаки уничтожено более 20 единиц специальной техники ГСЧС. Это также большая проблема. Также в Днепре получили повреждения территория частного предприятия, детского сада и 9 многоэтажек", - рассказал Курячий.
- На ночь 22 мая во время воздушной тревоги россияне атаковали Днепр и область . Под удар попали здания спасательного подразделения, частное предприятие, админздания, дома, детсад и магазины
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