В Днепре в одном из зданий прогремел взрыв
В среду утром, 21 июля, в одном из зданий в Соборном районе Днепра произошел взрыв
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
21 июля около 07.00 в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе.
В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 31.83Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное