В Днепре в одном из зданий прогремел взрыв

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



21 июля около 07.00 в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе.



В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон.



На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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