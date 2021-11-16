В Днепре в доме престарелых пять жительниц погибли от отравления угарным газом
Во вторник, 16 ноября, в Днепре в частном доме престарелых обнаружили тела пяти женщин в возрасте от 75 до 89 лет
Об этом сообщили в Национальной полиции.
По предварительной информации следствия, в одной из комнат дома престарелых произошло короткое замыкание и возгорание электрических проводов.
В полиции предполагают, что женщины могли отравиться угарным газом. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
Правоохранители задержали администратора заведения. Расследование продолжается по ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.
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