В Днепре в автомобиле произошел взрыв: пострадал 36-летний водитель

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Сообщение поступило в полицию сегодня, 2 сентября, примерно в 12:00. По предварительной информации взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья", - отмечают в полиции.

По данным правоохранителей, водитель доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия на ул. Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.

Решается вопрос о правовой квалификации указанного события.