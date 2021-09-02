В Днепре в автомобиле произошел взрыв: пострадал 36-летний водитель
Сегодня, 2 сентября, в Днепре, на ул. Литейной в Соборном районе, в результате взрыва в автомобиле 36-летний водитель получил телесные повреждения
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Сообщение поступило в полицию сегодня, 2 сентября, примерно в 12:00. По предварительной информации взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья", - отмечают в полиции.
По данным правоохранителей, водитель доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия на ул. Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.
Решается вопрос о правовой квалификации указанного события.
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