В Днепре установили мобильные бомбоубежища на остановках (фото)
В Днепре на остановках общественного транспорта появились мобильные бомбоубежища, где можно спрятаться во время воздушной тревоги
Подходящие фото опубликовал Telegram-канал BBC .
"Стены бомбоубежища более 25 см толщиной, а потолок – около 40 см. Укрытие рассчитано на 18 мест. Вся конструкция весит около 70 тонн: она изготовлена из прочного железобетона, который защитит людей от обломков и кассетных снарядов при обстреле", - говорится в сообщении.
Ранее подобные бомбоубежища появились в Харькове.
- В марте в Харькове оккупанты обстреляли троллейбусную остановку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подпишитесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 38.96Продажа 39.99
- Актуальное
- Важное