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В Днепре установили мобильные бомбоубежища на остановках (фото)

8 ноября, 2022 вторник
14:03
Общество

В Днепре на остановках общественного транспорта появились мобильные бомбоубежища, где можно спрятаться во время воздушной тревоги

Подходящие фото опубликовал Telegram-канал BBC .

"Стены бомбоубежища более 25 см толщиной, а потолок – около 40 см. Укрытие рассчитано на 18 мест. Вся конструкция весит около 70 тонн: она изготовлена из прочного железобетона, который защитит людей от обломков и кассетных снарядов при обстреле", - говорится в сообщении.

Ранее подобные бомбоубежища появились в Харькове.

  • В марте в Харькове оккупанты обстреляли троллейбусную остановку.

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