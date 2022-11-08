Подходящие фото опубликовал Telegram-канал BBC .

"Стены бомбоубежища более 25 см толщиной, а потолок – около 40 см. Укрытие рассчитано на 18 мест. Вся конструкция весит около 70 тонн: она изготовлена из прочного железобетона, который защитит людей от обломков и кассетных снарядов при обстреле", - говорится в сообщении.

Ранее подобные бомбоубежища появились в Харькове.

В марте в Харькове оккупанты обстреляли троллейбусную остановку.

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