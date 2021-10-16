В Днепре учительница начальных классов пила во время уроков. Она уволена

Мама ученицы 2-го класса Юлия Рыженька рассказала, что классная руководительница ее дочери неоднократно вела уроки в пьяном виде. Более того, "пила водку" в школьных стенах, и на пятый урок уже не могла разговаривать, рассказывает Еспресо.TV .



Родители пожаловались администрации учебного заведения.



Информация подтвердилась. 15 октября учительницу уволили.



"Администрация школы знала о проблемах учителя с алкоголем, поскольку именно по этой причине она была уволена из предыдущей школы, но прикрывала этот факт, аргументируя тем, что работать некому", - говорит Юлия Рыженькая.



В департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета портала Наш город подтвердили, что инцидент имел место, а также то, что учительница уволена.



"Учительница была уволена с работы администрацией заведения. С администрацией заведения также была проведена беседа. Сейчас вакансия открыта, кадровые вопросы решаются администрацией. В школах - кадровая автономия", - рассказали в департаменте.





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