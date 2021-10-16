В Днепре учительница начальных классов пила во время уроков. Она уволена
Родители обвинили одну из учительниц младших классов школы №29 города Днепра в злоупотреблении алкоголем на рабочем месте
Мама ученицы 2-го класса Юлия Рыженька рассказала, что классная руководительница ее дочери неоднократно вела уроки в пьяном виде. Более того, "пила водку" в школьных стенах, и на пятый урок уже не могла разговаривать, рассказывает Еспресо.TV .
Родители пожаловались администрации учебного заведения.
Информация подтвердилась. 15 октября учительницу уволили.
"Администрация школы знала о проблемах учителя с алкоголем, поскольку именно по этой причине она была уволена из предыдущей школы, но прикрывала этот факт, аргументируя тем, что работать некому", - говорит Юлия Рыженькая.
В департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета портала Наш город подтвердили, что инцидент имел место, а также то, что учительница уволена.
"Учительница была уволена с работы администрацией заведения. С администрацией заведения также была проведена беседа. Сейчас вакансия открыта, кадровые вопросы решаются администрацией. В школах - кадровая автономия", - рассказали в департаменте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное