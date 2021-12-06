В Днепре тяжелобольным и людям преклонного возраста будут выдавать SOS-браслеты с QR-кодом

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.



После сканирования QR-кода на браслете, можно будет увидеть информацию о заболеваниях человека, группе крови, аллергии, контактах доверенных лиц, а также ФИО, дате рождения и как оказать неотложную помощь.



"Проект направлен на уменьшение случаев, когда прохожие проходят мимо лежащих на улице людей, поскольку думают, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Браслеты дают понять, что пострадавшему необходима помощь. На сегодняшний день мы раздали 600 браслетов, 500 из них получили люди, которые обслуживаются в территориальных центрах. В следующем году мы планируем продлить эту инициативу", - рассказал заместитель председателя правления ОО "Фонд социальных инициатив" Роман Герасимчук и заявил о планах продлить инициативу в следующем году.







В сообщении говорится, что в Днепре в таких браслетах нуждаются около 15 тыс. человек. Это больные сахарным диабетом, гипертонией, психическими заболеваниями, а также пожилые люди и имеющие нарушение памяти или эпилепсию. Получить браслет можно, обратившись в территориальный центр - для этого необходимо будет заполнить анкету и дать согласие на обработку персональных данных.



По словам специалиста по социальной работе КУ "Днепровский городской территориальный центр социального обслуживания" ГТР Екатерины Авдеевой, анкетирование длится около 10-15 минут.



"Мы спрашиваем ФИО, номер телефона, группу крови, информацию о наличии аллергий и хронических заболеваний, данные контактных лиц. В территориальном центре Шевченковского района обслуживаются около 800 человек, половина из них нуждаются в таких браслетах", - сказала Авдеева.



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