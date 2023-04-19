РФ может готовить диверсии в Северном море на случай войны с НАТО, – расследование
В Днепре сработала ПВО
Вечером 19 апреля ПВО сработала над Днепром
Об этом сообщает руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
Воздушная тревога в Днепре была объявлена в 19:46.
О работе ПВО стало известно в 21.16.
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