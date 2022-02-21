В Днепре сожгли автомобиль директора ФК "Победа"

Об этом сообщает официальный Facebook ФК "Победа".



Инцидент произошел вчера, 20 февраля. Автомобиль Ford, сожженный неизвестными, принадлежал директору ФК "Победа" Элакису Сагирову.



"Сегодня, пока продолжается следствие, трудно что-то говорить. Возможно, связано с чем угодно. Версии разные прорабатываются. В том числе и футбольные, может, конкуренция или еще что-то. Пока идет следствие, ничего не будем говорить", - сказал почетный президент "Победы" Фемис Сагиров.



Полиция уже начала следственные действия и открыла уголовное производство по статье об умышленной порчи имущества.



"Победа", директором которой является Элакис Сагиров, выступает во второй лиге Украины по футболу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb