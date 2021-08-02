В Днепре создана уникальная библиотека украинской диаспоры имени Джона Маккейна, куда из-за океана передали 15 тыс. коллекционных экземпляров

5 тыс. из них уже получено и находятся в фонде Библиотеки украинской диаспоры имени Джона Маккейна, рассказала ее куратор Дарья Белая в программе "Историческая правда" с Вахтангом Кипиани на Еспресо.TV .



Сбору книг, изданных в США, Канаде, Бразилии и других странах Нового Света, Владимир Пылышенко посвятил всю свою сознательную жизнь. Под это им было выделено пять комнат своей квартиры, а также служебное помещение по месту его трудоустройства в банке.



Пополнение коллекции Пылышенко происходило из домашних библиотек сначала друзей книголюба, а потом совершенно незнакомых ему представителей диаспоры.







Сейчас все эти достижения доступны для студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и тех, кто интересуется не только издательским делом и периодикой диаспориан, но и самобытной культурой заокенських украинский XIX-ХХ вв. и их усилиями несмотря на ассимиляцию, советскую "железный занавес" и огромное расстояние в Украину сохранять собственную самобытность, язык, веру и обычаи.



Тем более, что украинское печатное слово в последнее время в Соединенных Штатах, и не только там, фактически терпит упадок.







"Есть книги, которые читаешь, они на украинском язіке, но несколько странный язык. Язык странный почему? Потому что построение предложений - англоязычное, а слова украинские. Люди насколько уже могли хранили память об украинском языке", - отметила по этому поводу Дарья Белая.





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