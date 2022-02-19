В Днепре сотни людей присоединились к Маршу единства

Около тысячи человек с украинской символикой прошли от Музея АТО к Мемориалу Героям, передает Наш город .



Инициаторами мероприятия выступили фанаты ФК "Днепр". Марш стартовал с проспекта Дмитрия Яворницкого.



Охрану общественного порядка обеспечивали полицейские.



Шла колонна под украинские песни и лозунг "Украина – превыше всего!".



"В очередной раз днепряне доказали, что в сложные для страны времена могут объединяться. Ведь наша сила в единстве", - отмечается в сообщении.





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