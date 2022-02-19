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В Днепре сотни людей присоединились к Маршу единства

19 февраля, 2022 суббота
18:58
Общество

Сегодня, 19 февраля 2022 года, в городе Днепр состоялся Марш единства

Около тысячи человек с украинской символикой прошли от Музея АТО к Мемориалу Героям, передает Наш город .

Инициаторами мероприятия выступили фанаты ФК "Днепр". Марш стартовал с проспекта Дмитрия Яворницкого.

Охрану общественного порядка обеспечивали полицейские.


Шла колонна под украинские песни и лозунг "Украина – превыше всего!".

"В очередной раз днепряне доказали, что в сложные для страны времена могут объединяться. Ведь наша сила в единстве", - отмечается в сообщении.


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