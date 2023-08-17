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В Днепре собрали и сдали на макулатуру 11 тонн русскоязычных книг: на что пойдут деньги

17 августа, 2023 четверг
18:46
Культура

В Днепре собрали и сдали на макулатуру 11 тонн русскоязычных книг. Городян призывают и дальше приносить любую печатную продукцию на языке оккупанта

Об этом "Радио Свобода" рассказал координатор акции "Глаза для ночи", руководитель благотворительного фонда "Центр помощи переселенцам и армии" Павел Медведь.

На вырученные деньги – а это примерно 50 тыс. гривен – уже купили четыре мощных фонаря, которые помогают украинским военным обнаруживать российские дроны. Людей мотивирует, что деньги идут именно на это дело, говорит координатор акции.

"Собираем только русскоязычный хлам, сдаем на переработку. Кстати, нам принесли энциклопедию, изданную в 2014 году в Санкт-Петербурге, которой пользуются в российских школах – там на карте не было Украины, она была в составе Российской Федерации. Мы ее сдали в макулатуру", - рассказал Медведь.

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