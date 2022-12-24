В Днепре снова будет работать наружное освещение
Днепр снова вошел в график плановых отключений, поэтому для безопасности и удобства горожан на улицах города будет частично работать наружное освещение
Об этом сообщил в facebook Департамент благоустройства и инфраструктуры г. Днепр .
"Общее количество светильников, которые будут работать, не будет превышать 30% и будет зависеть от ситуации в энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что это поможет снизить количество разбойных нападений, дорожно-транспортных происшествий и фактов порчи имущества. Плановый режим работы до 21.00, мосты до 24.00.
- Напомним: 20 декабря в Днепре произошел пожар на электроподстанции завода Южмаш, без света и тепла осталось значительное количество людей.
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