В Днепре снова будет работать наружное освещение

Об этом сообщил в facebook Департамент благоустройства и инфраструктуры г. Днепр .

"Общее количество светильников, которые будут работать, не будет превышать 30% и будет зависеть от ситуации в энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это поможет снизить количество разбойных нападений, дорожно-транспортных происшествий и фактов порчи имущества. Плановый режим работы до 21.00, мосты до 24.00.

Напомним: 20 декабря в Днепре произошел пожар на электроподстанции завода Южмаш, без света и тепла осталось значительное количество людей.

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