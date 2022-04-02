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В Днепре слышны взрывы

2 апреля, 2022 суббота
00:34
война с Россией

Перед этим была объявлена воздушная тревога на Днепропетровщине, в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской областях

О взрывах в Днепре сообщают журналисты Общественного, а также местные жители в соцсетях.

Официальной информации пока нет.

Незадолго до полуночи была объявлена воздушная тревога на Днепропетровщине, в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской областях.



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