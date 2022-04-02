В Днепре слышны взрывы

О взрывах в Днепре сообщают журналисты Общественного, а также местные жители в соцсетях.



Официальной информации пока нет.



Незадолго до полуночи была объявлена воздушная тревога на Днепропетровщине, в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской областях.