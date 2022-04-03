В Днепре ситуация спокойная, за исключением постоянных тревог из-за ракетных ударов, – пресс-офицер отдельной бригады ТРО Днепра

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



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Рудик добавил, что усиление угрозы ракетных ударов РФ делает, чтобы давить психологически на украинское общество, а также для разрушения инфраструктурных объектов: "Большинство ракет украинские войска сбивают", - заметил он.



Также пресс-офицер отметил, что в Днепре разрушений жилых домов нет.



"Ситуация с продуктами контролируемая, также с ценами все хорошо. Настроения у людей патриотические, они возвращаются в город. Город и область готовы к обороне в случае новой атаки", - сказал Рудык.



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