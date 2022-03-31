В Днепре ситуация более-менее стабильная, город принимает большое количество беженцев, – депутат районного Днепровского совета

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



"Днепровщина и именно Днепр на сегодняшний день остается наиболее стабильным регионом. У нас очень большое количество переселенцев, сегодня подсчитывали – один только волонтерский центр принял уже 5 тыс. переселенцев. Поэтому сегодня мы очень нуждаемся в гуманитарной помощи", – сказал Медведь.



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Также депутат добавил, что в городе много переселенцев, переезжающих не в первый раз. "Сначала они ехали из Донетчины в Ирпень, например, теперь им пришлось ехать в Днепр. В целом ситуация лучше, чем на Донетчине. На заправках есть бензин, также есть пищевые продукты", - подытожил он.



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