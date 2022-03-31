В Днепре ситуация более-менее стабильная, город принимает большое количество беженцев, – депутат районного Днепровского совета
Павел Медведь отметил, что город принимает большое количество беженцев
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
"Днепровщина и именно Днепр на сегодняшний день остается наиболее стабильным регионом. У нас очень большое количество переселенцев, сегодня подсчитывали – один только волонтерский центр принял уже 5 тыс. переселенцев. Поэтому сегодня мы очень нуждаемся в гуманитарной помощи", – сказал Медведь.
Читайте также: Путин видит, что стратегически эту войну он уже не выиграет, поэтому будет прибегать к другим методам, - экс-руководитель Службы внешней разведки
Также депутат добавил, что в городе много переселенцев, переезжающих не в первый раз. "Сначала они ехали из Донетчины в Ирпень, например, теперь им пришлось ехать в Днепр. В целом ситуация лучше, чем на Донетчине. На заправках есть бензин, также есть пищевые продукты", - подытожил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное