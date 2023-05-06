В Днепре серия взрывов, на Никопольщине обстрелы осветительными снарядами

Об этом сообщает в Telegram глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Прибрежные территории – активность вражеской артиллерии, находитесь в безопасных местах!", - говорится в сообщении главы Никопольского РОА.

По его словам, войска РФ освещают берег водохранилища осветительными боеприпасами, поэтому рекомендуется находиться в безопасных местах, возможен повторный обстрел.

Также "Общественное" сообщает о серии взрывов в Днепре.