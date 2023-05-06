В Днепре серия взрывов, на Никопольщине обстрелы осветительными снарядами
Российские войска ночью, 6 мая, нанесли артиллерийский удар по общинам Никопольского района Днепропетровской области
Об этом сообщает в Telegram глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Прибрежные территории – активность вражеской артиллерии, находитесь в безопасных местах!", - говорится в сообщении главы Никопольского РОА.
По его словам, войска РФ освещают берег водохранилища осветительными боеприпасами, поэтому рекомендуется находиться в безопасных местах, возможен повторный обстрел.
Также "Общественное" сообщает о серии взрывов в Днепре.
- Напомним, в ночь на 5 мая российские войска артиллерией обстреляли Никополь, есть повреждения домов и хозяйственных построек, пострадавших нет.
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