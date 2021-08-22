В Днепре сегодня будут прощаться с ветераном АТО Игорем Чернишем
В городе Днепр умер участник войны с Россией
О передает Еспресо.TV .
"19 августа 2021 года на 47 году жизни преждевременно умер ветеран АТО Черныш Игорь Владимирович", - сообщила заместитель директора Департамента социальной политики Днепровской городского совета Юлия Дмитрова.
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Игорь проходил службу в 20 ОМПБ.
Похороны состоятся сегодня, 22 августа, в 11:00 на Краснопольское кладбище.
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