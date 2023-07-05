В Днепре раздался взрыв. Воздушные силы предупредили об угрозе удара российских дронов

Об этом сообщает Воздушные Силы ВСУ.

В 21:46 ПС предупредили об угрозе БПЛА на Днепропетровщине и Запорожской области. После этого была объявлена воздушная тревога.

Днепр

"Суспильне" сообщает, что в 21:57 в городе был слышен взрыв.

Подробностей от власти по состоянию на 22:20 нет.

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