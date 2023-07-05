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В Днепре раздался взрыв. Воздушные силы предупредили об угрозе удара российских дронов

5 июля, 2023 среда
22:21
Война с Россией

Вечером среды, 5 июля, российские террористы используют ударные БПЛА для обстрела территории Украины

Об этом сообщает Воздушные Силы ВСУ.

В 21:46 ПС предупредили об угрозе БПЛА на Днепропетровщине и Запорожской области. После этого была объявлена воздушная тревога.

Днепр

"Суспильне" сообщает, что в 21:57 в городе был слышен взрыв.

Подробностей от власти по состоянию на 22:20 нет.

Новость будет дополняться...

  • В среду 5 июля враг вел огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за обстрела от полученных травм погиб мирный житель Белозерки, еще пять человек пострадали.
Украина
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