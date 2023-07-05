В Днепре раздался взрыв. Воздушные силы предупредили об угрозе удара российских дронов
Вечером среды, 5 июля, российские террористы используют ударные БПЛА для обстрела территории Украины
Об этом сообщает Воздушные Силы ВСУ.
В 21:46 ПС предупредили об угрозе БПЛА на Днепропетровщине и Запорожской области. После этого была объявлена воздушная тревога.
Днепр
"Суспильне" сообщает, что в 21:57 в городе был слышен взрыв.
Подробностей от власти по состоянию на 22:20 нет.
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- В среду 5 июля враг вел огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за обстрела от полученных травм погиб мирный житель Белозерки, еще пять человек пострадали.
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