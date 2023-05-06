В Днепре раздался взрыв

Об этом сообщает "Суспильное".

Информация о взрыве в Днепре поступила в 21:30. Комментариев от местных властей пока нет.

В 21:07 воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях.

Мониторинговые каналы сообщали о звуках в небе, похожих на движение "шахедов".

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