В Днепре раздался взрыв
Вечером субботы, 6 мая, взрыв прогремел в Днепре
Об этом сообщает "Суспильное".
Информация о взрыве в Днепре поступила в 21:30. Комментариев от местных властей пока нет.
В 21:07 воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях.
Мониторинговые каналы сообщали о звуках в небе, похожих на движение "шахедов".
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