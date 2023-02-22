В Днепре раздались взрывы
В ночь с 21 на 22 февраля жители Днепра слышали взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам местных, около 01:35 они услышали мощные взрывы. В 01:27 в Днепре и Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 01:40 сообщений от местных властей – нет.
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