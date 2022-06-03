В Днепре прогремели взрывы, на предприятии взорвались газовые баллоны

Об этом Эспрессо.TV сообщили местные, информация также появилась в приложении "еТревога".

Официальные источники по состоянию на 16:45 не предоставили информацию об инциденте в Днепре. По словам местных, громкие звуки раздались около 16:40, после чего в небо поднялся дым.

В городе не объявили воздушную тревогу.

"Общественный Днепр" выяснил, что в Днепре был не авиаудар, а возгорание на частном предприятии, где взорвались газовые баллоны.

"Дым, который можно видеть в одном из районов Днепра – это следствие пожара на частном предприятии, сообщают в ГСЧС. Возгорание произошло в 16:30 в металлическом ангаре, впоследствии там взорвались газовые баллоны. Спасатели работают на месте, информация о жертвах уточняется. Горожан просят не паниковать", - говорится в сообщении.

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