В Днепре раздались взрывы
Утром 27 мая в Днепре прогремели взрывы
Об этом сообщили в приложении "еТревога", информацию также подтверждают местные.
Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 04:12. Взрывы прогремели в районе 04:20. Официальной информации о месте авиаудара и жертв – еще нет.
В 4:23 объявили об отбое воздушной тревоги.
Новость будет обновляться...
- 25 мая на Днепропетровщине в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов повреждены детсад, церковь и дома мирных жителей в Зеленодольской общине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное