Об этом сообщили в приложении "еТревога", информацию также подтверждают местные.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 04:12. Взрывы прогремели в районе 04:20. Официальной информации о месте авиаудара и жертв – еще нет.

В 4:23 объявили об отбое воздушной тревоги.

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25 мая на Днепропетровщине в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов повреждены детсад, церковь и дома мирных жителей в Зеленодольской общине.

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