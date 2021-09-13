В Днепре пьяный водитель врезался в авто и сбил пешеходов: пострадали шесть человек, среди них - двое малолетних детей

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Днепропетровской области.



Авария произошла около 18:10 на ул. Калиновой. За рулем Mercedes находился мужчина 1988 года рождения. Следователи установили, что водитель Mercedes столкнулся с автомобилем Mitsubishi, в котором находилась женщина с двумя детьми двух и восьми лет.



После столкновения водитель-нарушитель начал двигаться по встречной полосе и совершил наезд на двух мужчин в возрасте примерно 30 и 50 лет. Пешеходы получили травмы и были госпитализированы.



Кроме того, травм получил пассажир автомобиля Mercedes.



Всего в результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних детей.



Полиция предварительно установила, что водитель автомобиля Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения.



По факту ДТП возбуждено производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водителя-нарушителя задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

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