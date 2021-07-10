В Днепре пьяный спустил ротвейлера на старушку

Об этом сообщает Еспресо.TV .



"Инцидент произошел 10 июля, около 8:30. На улице Леонида Стромцова, 3 пьяный мужчина спустил ротвейлера на пожилую женщину. Прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавшую забрали в больницу", - рассказывает со ссылкой на очевидцев местный портал наш город .



Издание обнародовало фотографию потерпевшей.



Подробности происшествия выясняются.



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