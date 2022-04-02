В Днепре ПВО сбила четыре российские ракеты и беспилотник

Об этом сообщает МВД.

Отмечается, что в результате атаки были разрушены три здания, уничтожены восемь единиц техники и ранены два человека.

"В Днепре ПВО сбила четыре вражеских ракеты и беспилотник. Но есть и попадание. Из-за взрывов разрушен инфраструктурный объект - три здания и восемь единиц техники. На месте произошел пожар. Ранены два человека. Погибших нет", - проинформировали в МВД.

Кроме этого, в Кривом Роге зафиксировано враждебное попадание в автозаправку. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ночью против 2 апреля в Днепре раздались взрывы .

Позже, 2 апреля, стало известно, что в Днепре россияне попали ракетой в объект инфраструктуры , а в Кривом Роге – в автозаправку.

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