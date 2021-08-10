В Днепре провели акцию в поддержку народа Беларуси

Об этом сообщает Радио Свобода .

На акции, которая состоялась на площади возле ОГА собрались активисты, в том числе и граждане Беларуси, которые были вынуждены покинуть родину из-за политических преследованиях. Некоторые из участников был одет в белые и красные цвета национального флага.

Дмитрий Лукомский, гражданин Беларуси, пострадавший от репрессий, рассказывает: они с женой были вынуждены покинуть страну осенью прошлого года. По словам Лукомского, он принимал участие в работе инициативной группы кандидата в президенты Светланы Тихановськои в Гомеле, выходил на акции протеста против режима Лукашенко, несколько раз попадал за решетку.



"Меня преследовать начали еще в мае 2020 года. Меня арестовали за участие в акции в поддержку Сергея Тихановського на 15 суток. 11 августа, в Гомеле на площади меня снова арестовали, я был сильно избит. На мне не было живого места. Когда я вышел , я продолжил свою деятельность уже как блоггер, вел стрим. За это в сентябре снова был арестован, отсидел 21 дней. А потом начались преследования моей жены, ее стали вызывать в качестве свидетеля по уголовному делу. Вот тогда и пришло решение выезжать ", - рассказал Лукомский.

По его словам, в Беларуси за решеткой находится несколько десятков его знакомых по общественной работе.

На площади в Днепре развернули большой бело-красно-белый флаг Беларуси, который принимал участие в акциях протеста в Гомеле.



9 августа 2020 в Беларуси состоялись выборы, после них начались протесты против режима Лукашенко.