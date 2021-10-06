В Днепре прошла акция протеста из-за концерта певицы из РФ Ирины Круг
В Днепре активисты пикетировали концерт российской певицы Ирины Круг, она выступала в оккупированном Крыму
Об этом сообщает Радио Свобода.
На акцию протеста под Летним театром собралось несколько десятков человек с сине-желтыми и красно-черными флагами. Среди них - участники войны с Россией, волонтеры.
В руках они держат плакаты с надписями "Россия - враг!", "Хватит сидеть на русской культуре!".
По словам активистов, Круг "развлекала" оккупантов в аннексированном Крыму и платит налоги в Российской Федерации.
Активисты призывают людей, которые идут на концерт, отказаться от мероприятия.
Между активистами и зрителями вспыхнул спор. Одна из зрительниц сказала, что идет "на концерт любимой певицы" и "далека от политики". Участники пикета скандируют "Позор!", "Предатели!".По словам активиста Василия Чабанова, обращения к украинским правоохранителям ничего не дали.
"СБУ на мои запросы мне и раньше отвечала, что они не создают перечень артистов, которым запрещено въезжать в Украину, такой перечень создает Министерство культуры. Минкультуры мне письменно ответили, что они такой перечень создают по информации, предоставляемой СБУ и пограничной службы . Пограничники письменно мне ответили, что ничего не знают ", - сказал он.
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