В Днепре прошла акция протеста из-за концерта певицы из РФ Ирины Круг

Об этом сообщает Радио Свобода.

На акцию протеста под Летним театром собралось несколько десятков человек с сине-желтыми и красно-черными флагами. Среди них - участники войны с Россией, волонтеры.

В руках они держат плакаты с надписями "Россия - враг!", "Хватит сидеть на русской культуре!".

По словам активистов, Круг "развлекала" оккупантов в аннексированном Крыму и платит налоги в Российской Федерации.

Активисты призывают людей, которые идут на концерт, отказаться от мероприятия.

Между активистами и зрителями вспыхнул спор. Одна из зрительниц сказала, что идет "на концерт любимой певицы" и "далека от политики". Участники пикета скандируют "Позор!", "Предатели!".

По словам активиста Василия Чабанова, обращения к украинским правоохранителям ничего не дали.

"СБУ на мои запросы мне и раньше отвечала, что они не создают перечень артистов, которым запрещено въезжать в Украину, такой перечень создает Министерство культуры. Минкультуры мне письменно ответили, что они такой перечень создают по информации, предоставляемой СБУ и пограничной службы . Пограничники письменно мне ответили, что ничего не знают ", - сказал он.