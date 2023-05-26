В Днепре прогремели взрывы. В Украине масштабная воздушная тревога
В ночь с 25 на 26 мая жители Днепра слышали взрывы
Об этом сообщает "Суспильне".
Информация о взрывах поступила около 3:30. Мэр Днепра Борис Филатов просит ничего не снимать.
По состоянию на 3:50 сирены прозвучали по всей территории Украины.
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