Об этом сообщает "Суспильне".

Информация о взрывах поступила около 3:30. Мэр Днепра Борис Филатов просит ничего не снимать.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупредил об угрозе для Кривого Рога.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 1:44.

По состоянию на 3:50 сирены прозвучали по всей территории Украины.

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