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В Днепре прогремели взрывы, в ОВА говорят о выдержанной ночной атаке

22 мая, 2023 понедельник
05:24
Война с Россией

В ночь на 22 мая во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы

Об этом передают местные власти.

Тревогу в регионе объявили в 02:27. А в 02:54 "Суспильное" писало о звуках взрывов. Около 03:30 в городе снова раздались взрывы.

Мэр Борис Филатов призвал жителей города ничего не снимать и не публиковать.

Уже в 04:24 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что область выдержала атаку, но не назвал подробностей.

"Фашисты. Террористы. Нелюди. Но, благодаря Силам обороны, мы выдержали атаку. Детали со временем. Пока ничего не комментируем. Отнеситесь серьезно к правилам военного положения", - написал он.

Отбой тревоги в области пришелся на 04:05.

Кроме того, в этот период взрывы слышали в Харькове и в Запорожье.

Россия
Днепр
Днепропетровщина
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